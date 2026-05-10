

Помічники Путіна кажуть, що це «довгий шлях» до миру, а речник Кремля применшує ідею швидкого вирішення конфлікту після того, як президент заявив, що, на його думку, він «добігає кінця»

Про це пише Guardian.

Володимир Путін заявив, що, на його думку, війна в Україні добігає кінця, через кілька годин після того, як він пообіцяв перемогти Україну на найменш масштабному за останні роки параді Перемоги в Москві, але двоє його старших помічників применшили значення його вислову щодо швидкого завершення конфлікту.

«Я думаю, що справа добігає кінця», – сказав Путін про найсмертоносніший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Він сказав, що готовий домовитися про нові домовленості щодо безпеки для Європи, і що його кращим партнером у переговорах буде колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер – вибір, який навряд чи буде прийнятий в Україні та ЄС.

Однак, Дмитро Пєсков, речник Кремля, заявив цими вихідними, що досягнення мирної угоди щодо України займе багато часу.

«Зрозуміло, що американська сторона поспішає, але питання українського врегулювання є надто складним, а досягнення мирної угоди – це дуже довгий шлях з багатьма складними деталями», – сказав Пєсков.

Помічник Кремля Юрій Ушаков заявив, що переговори «ймовірно відновляться», але незрозуміло коли.

Ушаков заявив російським ЗМІ у четвер, що Москва не бачить підстав для нового раунду тристоронніх переговорів з Україною та США, доки українські війська не виведуться з Донецької області на сході України – умова, яку Київ відхилив.

Цього тижня президент Європейської Ради Антоніу Коста заявив, що, на його думку, ЄС має потенціал для переговорів з Росією та обговорення майбутнього архітектури безпеки Європи.

У неділю українські чиновники заявили, що за останні 24 години відбулися удари російських безпілотників та майже 150 бойових зіткнень, незважаючи на триденне припинення вогню між Києвом та Москвою, укладене за посередництва США, оголошене напередодні московського параду. Міністерство оборони Росії заявило в неділю, що Росія збила 57 українських безпілотників.

У суботу Москва була огорнута посиленою безпекою, інтернет-сервіси були вимкнені по всьому місту, оскільки Україна продовжувала вражати Росію ударами безпілотників та ракетами дальньої дії, що змусило організаторів параду позбавити захід його звичайної пишноти.

Звичайна демонстрація ракет та бронетехніки, яка була невід’ємною частиною параду з моменту введення Путіним військової техніки у 2017 році, була повністю відсутня. Кремль вжив заходів для захисту параду, який відзначав перемогу союзників над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, після нещодавніх ударів українських безпілотників дальньої дії по низці цілей.

Колони російських військовослужбовців у формі марширують на Красній площі

Російські військовослужбовці марширують на Красній площі в суботу. Фото: Kremlin/UPI/Shutterstock

В Україні одна людина загинула та троє отримали поранення внаслідок російських ударів по південно-східній Запорізькій області, повідомив у неділю вранці її губернатор Іван Федоров.

Губернатор північно-східної Харківської області Олег Синєгубов заявив, що вісім людей, включаючи двох дітей, отримали поранення внаслідок атак безпілотників на обласний центр та прилеглі населені пункти.

За словами губернатора області Олександра Прокудіна, семеро людей, включаючи дитину, отримали поранення на півдні Херсонської області внаслідок атак російських безпілотників та артилерії з ранку суботи.

Олександр Ганжа, губернатор Дніпропетровської області, заявив, що одна дитина отримала поранення та пошкоджена інфраструктура внаслідок російських атак на південно-східну Дніпропетровську область.

За відсутності перемоги на горизонті та термінів завершення війни настрій у Росії погіршується. На полі бою картина також жахлива. Російські війська майже зупинилися, жодна зі сторін не наближається до прориву.

Просування сповільнилося в останні місяці, обидві армії демонструють ознаки виснаження та зазнають важких втрат, продовжуючи завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної.

Путін, який очолює Росію на посаді президента чи прем’єр-міністра з останнього дня 1999 року, стикається з хвилею занепокоєння в Москві щодо війни, яка забрала життя сотень тисяч людей, залишила частини України в руїнах та виснажила російську економіку. Відносини Росії з Європою гірші, ніж будь-коли з часів холодної війни.

Російські війська досі не змогли захопити весь Донбас на сході України, де київські війська були відкинуті до лінії міст-фортець. Цього року російське просування сповільнилося, хоча Москва контролює трохи менше однієї п’ятої частини української території.

Путін зображений на великому відеоекрані, виступаючи з кафедри, під якою військовий оркестр стоїть струнко, а солдат спостерігає на передньому плані.

