Як повідомляло ІншеТВ, ворожий дрон поцілив у житловий будинок, постраждав чоловік у Куцурубській.

У Миколаївській поліції розповіли, що зафіксували черговий воєнний злочин РФ.



Сьогодні, 10 травня, о 14:40 ворог скерував БпЛА на приватний житловий будинок у селі Іванівка. Внаслідок обстрілу 19-річний чоловік отримав травми. Наразі його стан медики розцінюють як середньої тяжкості.

Поліцейські слідчо-оперативної групи відділення поліції № 7 Миколаївського райуправління зафіксували наслідки атаки рф проти мирного населення та зібрали речові докази.

Слідчі слідчого управління за фактом воєнного злочину розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.