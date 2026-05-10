Як позбутися бур’янів під парканом, на доріжках та бордюрах – який найсильніший засіб від бур’янів радять садівники.

Бур’яни вздовж паркану – одвічна проблема. Газонокосаркою туди не дістатися, а якщо виполоти вручну, то через пару тижнів все повернеться на круги своя. Але є способи вирішити цю проблему раз і назавжди – від народних до агротехнічних. Розповідаємо, чим можна обробити важкодоступні місця, а також що посадити вздовж паркану, щоб не росли бур’яни.

Чим полити бур’ян, щоб він не ріс

Серед садівників найбільш популярні народні методи – вони прості, доступні та екологічні. Більшість таких засобів є на кухні. Щоправда, вони не гарантують стовідсоткового результату і повністю безпечні для природи будуть лише за умови розумного використання, пише Уніан.

Окріп

Один із найпростіших і найвідоміших способів – бур’яни просто поливають окропом прямо по зелені. Надземна частина швидко відмирає, але коріння залишається недоторканим. Через 2-3 тижні трава відросте знову, тому процедуру доведеться повторити.

Замість окропу можна використовувати пароочисник: направити насадку на бур’ян і обдати парою 5-10 секунд. Таким же чином можна обробляти доріжки та щілини між плиткою.

Оцет

Оцет і воду змішують у рівних пропорціях, переливають у пульверизатор і обприскують бур’яни. Вже наступного дня зелень почне в’янути, але знову-таки – коріння може вижити, тому через пару тижнів все доведеться повторити.

Найкращого ефекту вдається досягти в суху сонячну погоду. І уважно стежте за тим, щоб розчин не потрапив на культурні рослини.

Сіль і сода

Сіль порушує водний баланс рослин і ефективно знищує надземну частину бур’янів. Але у солі є досить великий мінус – вона псує ґрунт, а після дощу може потрапляти і на сусідні ділянки. Тому сіль потрібно використовувати точково: посипати тільки певні місця або ж полити їх сольовим розчином – 1 склянка солі на 10 л води.

Сода діє дещо м’якше – вона уповільнює ріст рослин і пригнічує молоді сходи, хоча й не знищує бур’яни повністю. Потрібно розвести 2-3 столові ложки соди в літрі води й обробити надземні частини рослин.

Також дачники іноді радять використовувати кукурудзяний глютен, який пригнічує проростання насіння. Розсипати його потрібно ранньою весною, до появи сходів. Але враховуйте, що глютен пригнічує будь-яке насіння, тому цей спосіб не підійде, якщо поруч ви плануєте щось посіяти.

Якщо говорити про те, який засіб від бур’янів найсильніший і дає 100%-вий результат, то це гербіциди.

З “хімії” в боротьбі з бур’янами можна спробувати “Гліфос”, “Торнадо” або аміачну селітру. Серед гербіцидів є препарати суцільної дії – вони знищують все, а не тільки бур’яни, але є й вибіркові, тому перед покупкою читайте інструкцію або консультуйтеся.

Що підкласти під паркан, щоб боротися з бур’янами

Також можна вдатися до агротехнічних прийомів, які не знищують бур’яни, але не дають їм рости і поширюватися. Що можна зробити:

закопати перешкоду вздовж паркану – вона не дасть бур’янам “приповзати” з сусідньої ділянки, як перешкоду використовують листи металу, шифер або щільний геотекстиль, а закопують їх на глибину 30–50 см;

виривати бур’яни з корінням – старий, але надійний спосіб, можна використовувати сапу, вузьку лопатку, головне – не залишати коріння в землі;

мульчувати – застелити землю вздовж паркану покривним матеріалом або засипати товстим шаром мульчі (компостом, торфом, хвойним опадом, тирсою).

Ідеальний варіант – застелити щільний чорний геотекстиль, а зверху насипати гравій або тріску. Виглядатиме акуратно, і бур’яни не проберуться. На зиму такий “щит” прибирати не потрібно.

Що посадити вздовж паркану від бур’янів

Досвідчені садівники йдуть ще далі – вони не знищують бур’яни, а садять ґрунтопокривні рослини, які буквально “витісняють” непотрібну рослинність.

Крім усього, ґрунтопокривні рослини перетворюють непримітний простір уздовж паркану на зелений килим. В якості таких можна посіяти конюшину, чебрець, мелісу, барвінок, флокс шилоподібний. Для паркану з рабиці чудово підійде плющ – він створить густе покриття на землі та ефектно обплете сітку.

При цьому не забувайте, що іноді ґрунтопокривні рослини розростаються не гірше за бур’яни. Щоб вони не вийшли за відведені межі, їх теж можна обмежити шифером або металевим листом.