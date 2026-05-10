5 старовинних листів з Адольфом Гітлером до Німеччини не доїхали – їх довелось вилучити у 53-річної жительки Києва, яка не вказала ані у митній декларації, ані усно не повідомила митників, що переміщує стародруки, датовані 1930-ми роками. Такі речі обмежені до переміщення за кордон, повідомили у Закарпатській митниці.

Поштові листи було виявлено вчора, 9 травня, у залі митного поста «Чоп-залізничний», коли митники оформляли пасажирів потягу «Чоп-Прага» на виїзд з України. Під час здійснення митного контролю ручної поклажі гр. України виявлено 5 старовинних листівок, що можливо мають ознаки культурної, історичної чи антикварної цінності. Листівки знаходились в запечатаному конверті в дорожній валізі серед особистих речей жінки.

Нагадаємо, що згідно чинного законодавства, вивезення творів друку, виданих до 1945 року, дозволяється за наявності Свідоцтва на право вивезення з митної території України. На момент виявлення листівок у громадянки таке Свідоцтво було відсутнє.

Тож, не задекларувавши старовинні твори, що підпадають під встановлені законодавством обмеження щодо вивезення за межі України, відносно співвітчизниці складено протокол про порушення митних правил за ч.3 статті 471 МКУ.

Наразі листівки вилучено, їх можливу історико-культурну цінність визначить спеціаліст-експерт.