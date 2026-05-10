Президент Зеленський у вечірньому зверненні розповів про перебіг триденного перемир’я.

Приємно, що станом на зараз, за сьогодні не було масованих атак – ракетних ударів, авіаційних. Але у фронтових районах, у громадах поблизу фронту спокою не було. Росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові. Є обстріли, були дронові удари різних типів на фронті. За вчорашню та сьогоднішню добу було вже більш ніж 150 штурмових дій, більше сотні обстрілів і ще майже десять тисяч ударів дронами-камікадзе. Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується й навіть особливо не намагається. Усі наші українські підрозділи діють дзеркально, захищають наші позиції саме так, як потрібно.

Вчора й сьогодні Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак. У подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально, і якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни – наші санкції за це будуть негайно й будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення – ми це показали своєю далекобійністю. Україна щодо цього поводить себе завжди чітко та чесно.

Наші воїни на фронті, фактично в усіх бойових бригадах говорять про довгий калібр артилерії – далекобійні артилерійські снаряди. Кіл-зони збільшуються, використання дронів усіх типів – пріоритет. Але самі воїни кажуть: артилерія потрібна. І саме далекобійна артилерія. Зараз у нас є нова та сильна домовленість з Норвегією: розпочнемо спільне виробництво довгого 155-го – саме таких снарядів, які потрібні. Дякую Норвегії за такий необхідний крок.

Готуємось уже зараз і до нашої дипломатичної роботи на тижні. Будуть зустрічі – сьогодні ми з Алексом Стуббом, Президентом Фінляндії, про них говорили і скоординували позиції. Будуть формати, які ефективні. Україні потрібна підтримка кожного дня. ППО – що б не відбувалось, ми готуємось до захисту. Наших воїнів забезпечуємо всім необхідним. Є окрема тематика, про яку говоримо з американською стороною – саме щодо безпекових питань. І обовʼязково працюємо на те, щоб у нашої дипломатії були всі необхідні сильні позиції разом з кожним партнером, який може Україну посилити.

Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей – трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувались до зустрічей, – то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну і надійно гарантувати безпеку. Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!