Як просто вкоренити троянду з букета? Бо деколи квіти, які нам дарують, хочеться мати постійно, а не тільки доки не засохнуть.

два простих способи вкорінення:

Підготовка живця

Відріжте верхівку троянди довжиною близько 25 см гострим ножем.

Видалить все листя з живця, щоб зменшити випаровування вологи.

Верхній зріз покрийте воском (щоб запобігти висиханню), а нижній — трохи підріжте під кутом.

Варіант 1: Медовий розчин

Розчиніть 1 чайну ложку меду в 1 літрі води.

Помістіть живець у розчин так, щоб він був занурений приблизно на третину довжини, на 12 годин.

Потім перенесіть живець у чисту воду, занурюючи його наполовину.

Варіант 2: Сік алое

Поставте живець у воду і додайте 10 крапель свіжого соку алое.

Слідкуйте, щоб вода доходила до середини живця.

Через 10 днів додайте ще 5-7 крапель соку алое.

Дотримуючись цих простих порад, ви легко зможете виростити нову троянду з букета і радіти її красі довгий час!