Як просто вкоренити троянду з букета? Бо деколи квіти, які нам дарують, хочеться мати постійно, а не тільки доки не засохнуть.
ТГ-канал Моя дача. Сад і город радять для того, щоб зберегти улюблену троянду та виростити з неї нову рослину, два простих способи вкорінення:
Підготовка живця
Відріжте верхівку троянди довжиною близько 25 см гострим ножем.
Видалить все листя з живця, щоб зменшити випаровування вологи.
Верхній зріз покрийте воском (щоб запобігти висиханню), а нижній — трохи підріжте під кутом.
Варіант 1: Медовий розчин
Розчиніть 1 чайну ложку меду в 1 літрі води.
Помістіть живець у розчин так, щоб він був занурений приблизно на третину довжини, на 12 годин.
Потім перенесіть живець у чисту воду, занурюючи його наполовину.
Варіант 2: Сік алое
Поставте живець у воду і додайте 10 крапель свіжого соку алое.
Слідкуйте, щоб вода доходила до середини живця.
Через 10 днів додайте ще 5-7 крапель соку алое.
Дотримуючись цих простих порад, ви легко зможете виростити нову троянду з букета і радіти її красі довгий час!