До 1 червня будуть завершені поточні ремонти на всіх дорогах загального користування. Очікуваний план — 10 млн квадратних метрів дорожнього покриття.

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

Пріоритет — дороги з найбільшим навантаженням, пошкодженнями та значенням для логістики, оборони, евакуації й роботи громад.

Станом на початок травня вже завершені основні роботи на ключових міжнародних трасах.

Державна спеціальна служба транспорту продовжує ремонти у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення. Роботи тривають на 59 ділянках загальною протяжністю понад 1200 км.

Окремий фокус — місцеві дороги. Для їх ремонту Уряд зі свого боку додатково спрямує 3,5 млрд грн., – повідомила Свириденко.