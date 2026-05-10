Німецький уряд відповів на ідею Путіна про посередництво Шредера. Сам Шредер мовчить.

Вчора після принизливого параду Путін, відповідаючи на питання пропагандистів, сказав, що не проти перемовин з Європою, але хотів би бачити її представником Шредера.

Уряд Німеччини відкинув пропозицію кремлівського правителя Володимира Путіна залучити колишнього канцлера Герхарда Шредера як посередника у мирних переговорах з Україною. У Берліні воно розцінюється як «удаване».

Про це пише Bild.

У німецьких урядових колах заявили, що подібні висловлювання з Москви звучали і раніше і що запропонований варіант «не заслуговує на довіру», оскільки Кремль не змінив своїх вимог до України. Якщо Путін серйозно налаштований на переговори, йому слід спочатку продовжити триденне припинення вогню, вважають у керівництві ФРН.

Офіс Шредера пропозицію Путіна по суті поки що не прокоментував. У відповідь на запит DPA там лише повідомили, що колишній канцлер “не висловлюватиметься з цього питання”. Шредер вже багато років піддається жорсткій критиці через свої тісні особисті та економічні зв’язки з Росією.

Колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера вже залучили до неофіційних переговорів між Україною та Росією у березні 2022 року і зустрічався з Путіним та українськими переговорниками. Пізніше Київ оцінив цю посередницьку місію як марну.

Колишній голова комітету Бундестагу із закордонних справ Міхаель Рот назвав ініціативу Путіна очевидним «маневром». Той, хто хоче миру, починає з припинення вогню, але натомість Путін «просуває свого особистого друга як посередника», заявив він журналістам Tagesspiegel. Це виглядає як спроба обману – посередник “не може бути просто дружком Путіна”, сказав Рот.

А от німецькі соціал-демократи підтримали пропозицію Путіна призначити Герхарда Шредера «європейським перемовником» з РФ. Про це повідомляє Spiegel.

«Не можна допустити, щоб лише США і росія самі визначали майбутнє України та європейської безпеки. Нашою метою має бути місце за столом перемовин. І якщо одна з умов для цього — залучення ексканцлера Шредера, то це варто ретельно розглянути, у тісних консультаціях з нашими європейськими партнерами, і не квапитись категорично відкидати це», — заявив речник фракції СДПН у Бундестазі із зовнішньополітичних питань Адіс Ахметович.

Сам Шредер був лідером СДПН у 1999-2004 роках, а канцлером Німеччини — протягом 1998-2005 років. На тлі критики за дружні відносини з РФ та роботу на російські енергетичні компанії його кілька разів намагалися виключити з партії, проте невдало.