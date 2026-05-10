У той час як домогосподарства по всьому світу підраховують витрати, спричинені американо-ізраїльською війною в Ірані, деякі компанії натомість підраховують величезні прибутки, пише ВВС.

Невизначеність, спричинена конфліктом, та фактичне закриття Іраном Ормузької протоки призводять до зростання вартості життя та б’ють по бюджетах бізнесів, родин та урядів.

Але тоді як деякі опинилися на межі, інші, чий основний бізнес є більш прибутковим під час війни або хто отримує вигоду від нестабільних цін на енергоносії, мають рекордні прибутки.

Ось деякі сектори та компанії, які заробляють мільярди, поки триває конфлікт на Близькому Сході.

1. Нафта і газ

Найбільшим економічним наслідком війни проти Ірану стало зростання цін на енергоносії. Близько п’ятої частини світового обсягу нафти та газу транспортується через Ормузьку протоку, але ці поставки фактично зупинилися наприкінці лютого.

Результатом стали “американські гірки” коливань цін на енергетичних ринках, від чого виграли деякі з найбільших нафтогазових компаній.

Основними бенефіціарами стали міжнародні нафтові гіганти, які мають торговельні підрозділи, тому змогли отримати прибуток від різких коливань цін, що привело до збільшення прибутків.

Прибуток BP за перші три місяці року зріс більш ніж удвічі – до 3,2 млрд доларів після того, що компанія назвала “винятковими” показниками свого торгового підрозділу.

Цей графік показує, як впали прибутки ВР після початку пандемії ковіду у 2019, і як вони зросли після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у лютому 2022 та операції США проти Ірану у лютому 2026 року

Shell також перевершила очікування аналітиків, повідомивши про зростання прибутку за перший квартал до 6,92 млрд доларів.

Прибуток іншого міжнародного гіганта, TotalEnergies, зріс майже на третину, до 5,4 млрд доларів, у першому кварталі 2026 року, що зумовлено волатильністю на ринках нафти та енергії.

Прибутки американських гігантів ExxonMobil та Chevron знизилися порівняно з аналогічним періодом минулого року через перебої з постачанням з Близького Сходу, але обидва перевершили прогнози аналітиків і очікують подальшого зростання прибутку протягом року, враховуючи, що ціна на нафту все ще значно вища, ніж на момент початку війни.

Як написала Financial Times, експорт палива з США зріс до рекордного рівня, оскільки Європа та Азія покладаються на американські енергетичні постачання, щоб компенсувати дефіцит поставок енергоносіїв з Близького Сходу.

Згідно з останніми даними Управління енергетичної інформації США, минулого тижня із США за кордон відвантажено понад 8,2 млн барелів очищеного палива на день, включаючи бензин, дизельне та авіаційне паливо, що на понад 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зростання закордонних закупівель сприяє непередбаченому прибутку для американських енергетичних компаній, які можуть отримати додаткові 60 мільярдів доларів грошового потоку цього року, якщо ціни на енергоносії залишаться високими.

2. Великі інвестиційні банки

Деякі з найбільших банків також отримали зростання прибутків під час війни в Ірані. Торговельний підрозділ JP Morgan отримав рекордні 11,6 млрд доларів доходу за перші три місяці 2026 року, що допомогло банку загалом досягти другого за величиною квартального прибутку в історії.

У решті банків “великої шістки”, до якої входять Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs та Wells Fargo, а також JP Morgan, прибутки суттєво зросли у першому кварталі року.

Загалом банки повідомили про 47,7 млрд доларів прибутку за перші три місяці 2026 року.

“Значні обсяги торгів принесли користь інвестиційним банкам, зокрема Morgan Stanley та Goldman Sachs”, – каже Сюзанна Стрітер, головний інвестиційний стратег Wealth Club.

Основні торгівці з Волл-стріт посилили свої позиції завдяки зростанню попиту на торгівлю, оскільки інвестори поспішили відмовитися від ризикованіших акцій та облігацій та почали вкладати свої кошти в активи, які вважаються безпечнішими. Обсяги торгів також зросли завдяки інвесторам, які прагнуть скористатися волатильністю на фінансових ринках.

Стрітер додала: “Волатильність, спричинена війною, привела до сплеску торгівлі, оскільки деякі інвестори продавали акції, побоюючись ескалації, а інші купували акції на падінні цін”.

3. Оборонний сектор

За словами Емілі Савіч, старшого аналітика RSM UK, одним із найбільш безпосередніх бенефіціарів будь-якого конфлікту є оборонний сектор.

“Конфлікт показав прогалини в можливостях протиповітряної оборони, прискоривши інвестиції в протиракетну оборону, системи боротьби з безпілотниками та військову техніку по всій Європі та США”, – сказала вона BBC.

Окрім того, що війна підкреслює важливість оборонних компаній, вона також створює потребу для урядів у поповненні запасів зброї, що посилює попит.

BAE Systems, яка виробляє продукцію, включно із компонентами винищувача F35, заявила у звіті про торгівлю, що очікує значного зростання продажів і прибутків цього року.

Аналітики компанії посилаються на зростання “загроз безпеці” у всьому світі, що підвищує державні витрати на оборону, що, у свою чергу, створило “сприятливе тло” для цього бізнесу.

Вартість BAE Systems різко зросла за останні роки

Ціна акцій BAE Systems із січня 2022 року до травня 2026 року.

Цей графік показує, як зросли прибутки збройної компанії BAE Systems у період від січня 2022 року до травня 2026 року

Lockheed Martin, Boeing та Northrop Grumman, три найбільші у світі оборонні підрядники, повідомили про рекордні портфелі замовлень на кінець першого кварталу 2026 року.

Але акції оборонних компаній, які різко зросли в останні роки, з середини березня впали на тлі побоювань щодо переоцінки цього сектору.

4. Відновлювальна енергетика

Конфлікт підкреслив необхідність диверсифікації та відмови від залежності до викопного палива, каже Стрітер.

За її словами, війна проти Ірану “посилила інтерес до сектору відновлюваної енергетики” навіть у США, де адміністрація Трампа популяризувала гасло “сверли, крихітко, сверли”, що заохочує до більшого використання викопного палива.

Стрітер сказала, що війна призвела до того, що інвестиції у відновлювану енергетику стали розглядатися як дедалі важливіші для стабільності та стійкості до потрясінь.

Одна з фірм, яка отримала підтримку, – це NextEra Energy, що базується у Флориді, акції якої зросли на 17% з початку року, оскільки інвестори вірять в її місію енергії “нової ери”.

Данські гіганти вітроенергетики Vestas та Orsted також повідомили про зростання прибутків, підкреслюючи, що війна в Ірані стала стимулом для компаній з відновлювальної енергетики.

У Британії Octopus Energy нещодавно повідомила BBC, що війна спричинила “величезний поштовх” у продажах сонячних панелей та теплових насосів, причому продажі панелей зросли на 50% з кінця лютого.

Зростання цін на бензин також підвищило попит на електромобілі, причому китайські виробники максимально скористалися цією можливістю.