Якщо ви обожнюєте швидкі домашні десерти, але не хочете возитися з духовкою та борошном, ділимося одним дуже простим рецептом ніжного бананово-шоколадного торту за лічені хвилини!

Кулінари поділилися рецептом смачного торта без борошна та випічки. Фото: YouTube Cookrate – Cakes

Неймовірно смачний і ніжний торт без борошна та випікання – простий покроковий рецепт:

Виявляється, банан – це по-справжньому універсальний фрукт, який можна використовувати не лише як самостійні ласощі, але ще й як основу для різноманітних десертів, морозива та швидких тортів. Отже, сьогодні у цій статті я поділюся рецептом саме такого тортика – вийде неймовірна шоколадна смакота до будь-якого чаю або ж кави без борошна та випікання! Цей рецепт радять нам Добрі новини з посиланням на Ютуб канал “Cookrate – Cakes”.

Необхідні інгредієнти:

Отже, для приготування в домашніх умовах цього фантастично смачного торта без борошна та випікання спершу підготуємо наступні дуже доступні продукти: 5 бананів, 1-2 плитки шоколаду, 200 грамів печива, 1 лимон, 2 грами кориці та 2 грами ванільного цукру.

Крок перший із п’яти:

Банани очищаємо та розминаємо товкачкою в кашку. Додаємо сік одного лимона, і перемішуємо.

Крок другий із п’яти:

Шоколад ламаємо на шматочки та розтоплюємо абсолютно будь-яким зручним способом (у мікрохвильовій печі або ж на водяній бані).

Крок третій із п’яти:

Печиво викладаємо в пакет і розкачуємо качалкою для того, щоб у результаті вийшла не надто дрібна крихта.

Крок четвертий із п’яти:

У мисці з’єднуємо бананову масу, розтоплений шоколад, печиво. Додаємо ванільний цукор, змішаний із корицею.

Крок п’ятий із п’яти:

Викладаємо масу у форму, накриваємо харчовою плівкою та прибираємо в холодильник орієнтовно на дві години. За цей час шоколад застигне, а печиво чудово просочиться.

От і все – готово! У підсумку вийшов доволі щільний шоколадно-банановий тортик із легкими “хрустинками” з печива. Він дуже добре тримає форму та відмінно нарізається на порційні шматочки. Смачного чаювання!