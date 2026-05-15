У координації з Центром глибинних уражень Сил безпілотних систем підрозділи здійснили серію прицільних ударів по авіації, засобах протиповітряної оборони, логістичних об’єктах та місцях розташування особового складу противника.

Про це сьогодні повідомляє Командування Сил безпілотних систем ЗСУ, передає Інше ТВ.

Оператори 1-го окремого центру уразили літак-амфібію Бе-200 «Альтаір» та гвинтокрил Ка-27 у місті Єйськ рф. Також бійці підрозділу уразили ЗРГК «Панцирь-С1» у тимчасово окупованому Криму та корабель-суховантаж із боєкомплектом у Бердянську.

Оператори 427-ї окремої бригади «Рарог» уразили ЗРК «Тор-М2» у Луганській області.

Водночас бійці 414-ї бригади «Птахи Мадяра» спільно з 20-ю бригадою К-2 завдали удару по навчальному центру та пункту тимчасової дислокації противника в Луганській області.

Сили безпілотних систем продовжують методичне ураження критично важливих елементів військової інфраструктури противника, знижуючи його спроможність вести бойові дії та забезпечувати власні угруповання.

