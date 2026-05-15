Під час рейдової перевірки на автомобільних шляхах Миколаївської області було виявлено сім вантажівок, які здійснювали перевезення аграрної продукції та мали ознаки порушення вагових параметрів.

Для перевірки ваги водіям транспортних засобів інспекторами Управління державного нагляду (контролю) у Миколаївській області було запропоновано проїхати до найближчого пункту ГВК.

Як повідомили в Укртрансбезпеці, у шести випадках було встановлено перевищення загальної маси на понад 30% — передбачена відповідальність 51 000 грн у кожному випадку.

Також було виявлено внесення недостовірних даних одним з вантажовідправників до ТТН — передбачена відповідальність 51 000 грн.

Водій сьомої вантажівки відмовився від проходження зважування та залишив місце перевірки. За це на водія складено адміністративний протокол.

Також на момент перевірки у водія були відсутні документи для здійснення перевезень. За даним фактом було складено акт на перевізника — передбачена відповідальність 17 000 грн.

Загальна сума передбачених штрафних санкцій — 467 850 грн.

На відео процес супроводження вантажівок до пункту ГВК:

