Російський лідер володимир путін здійснить одноденний візит до Пекіна лише через кілька днів після того, як президент Сі Цзіньпін завершить свій саміт із американським колегою Дональдом Трампом.

Про це інформує видання South China Morning Post з посиланням на джерела, передає Інше ТВ.

Згідно повідомлення, візит путіна відбудеться наприкінці наступного тижня, 20 травня, і він є частиною звичайних відносин москви з Пекіном, і навряд чи слід очікувати урочистого параду чи урочистого прийому.

Це буде перший випадок, коли Китай прийматиме лідерів двох великих держав у тому самому місяці поза межами багатосторонніх зустрічей, що відображає зусилля Пекіна налагодити відносини з обома країнами та позиціонувати себе як ключову силу в умовах дедалі більш роздробленого світового порядку, зазначає South China Morning Post.

