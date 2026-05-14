Президент США Дональд Трамп обговорив війну в Ірані та блокаду Ормузької протоки під час саміту з главою Китаю Сі Цзіньпіном, заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю NBC News у четвер, додавши, що Сполучені Штати не просять Пекіна про допомогу щодо Ірану, пише УНН.

“Китайська сторона заявила, що вони не підтримують мілітаризацію Ормузької протоки, і вони не підтримують систему стягнення плати, і це наша позиція”, – сказав головний дипломат США в Пекіні після того, як Трамп, Сі та їхні делегації провели понад дві години переговорів.

Під час широкого інтерв’ю Рубіо, який відвідав Пекін під китайськими санкціями, що, схоже, стало першим подібним випадком для державного секретаря США, сказав, що Трамп і Сі також обговорили острів Тайвань, на який претендує Пекін, та справу Джиммі Лая, продемократичного видавця на китайській території Гонконг, якого цього року засудили до 20 років позбавлення волі у вироку в знаковому судовому процесі щодо національної безпеки.

Очікувалося, що Трамп звернеться по допомогу до китайського лідера у припиненні війни між США та Ізраїлем з Іраном та врегулюванні протистояння у питанні Ормузької протоки, важливого судноплавного маршруту, фактичне закриття якого Іраном порушило світові постачання енергоносіїв та призвело до зростання цін на газ. Трамп зарахував Китаю заслугу в тому, що минулого місяця Іран сів за стіл переговорів щодо припинення вогню.

“Ми не застраховані від впливу світових цін на нафту певною мірою, тому що ми купуємо на світовому ринку, але інші країни світу платять набагато вищу ціну, – сказав Рубіо, не маючи на увазі конкретно Китай. – Вони також повинні долучитися до цього”.

Але Трамп “ні про що його не просив”, сказав Рубіо.

“Ми не просимо допомоги у Китаю. Нам не потрібна їхня допомога”, – сказав Рубіо, який перебуває під китайськими санкціями з 2020 року через критику стану прав людини в країні.

Війна з Іраном значною мірою вплинула на візит Трампа до Китаю, що призвело до його відтермінування на шість тижнів. Китай, який має тісні зв’язки з Іраном, розкритикував удари США та Ізраїлю, що розпочалися 28 лютого, і закликав до дипломатичного вирішення війни.

Рубіо заявив, що “Трамп і Сі знайшли спільну мову щодо Ірану, причому Китай повторив свою незгоду з розробкою Тегераном ядерної зброї”.

У китайському тексті переговорів Трампа та Сі прямо не згадувалося про Іран, лише зазначалося, що два лідери “обмінялися думками з основних міжнародних та регіональних питань, включаючи ситуацію на Близькому Сході”, повідомляє Xinhua, державне інформаційне агентство Китаю.

Рубіо захистив коментарі Трампа, зроблені раніше цього тижня, про те, що він “анітрохи” не стурбований фінансовим тиском, з яким стикаються американці, ведучи переговори з Іраном.

“Президент чітко дає зрозуміти, що якщо іранці думають, що вони використовуватимуть нашу внутрішню політику, щоб змусити його укласти погану угоду, цього не станеться”, – сказав він.