Маркетплейс перевіреної нерухомості DIM.RIA проаналізував стан ринку нерухомості в Україні за квітень 2026 року. У фокусі звіту — динаміка цін, попиту та пропозиції на ринку продажу новобудов та вторинки, а також у сегменті оренди. Дані порівнюються з березнем 2026 року та квітнем 2025 року.

Ринок новобудов: ціни ростуть, попит коливається

Пропозиція

У квітні 2026 року продовжують працювати 84% відділів продажу новобудов в Україні. Впродовж місяця в експлуатацію ввели 16 нових будинків на 30 секцій загалом: 9 секцій — у Львівській, 7 — в Івано-Франківській, 4 — в Одеській, 3 — у Дніпропетровській, 2 — у Київській, та по 1 — у Києві, Тернопільській, Рівненській, Волинській та Закарпатській областях.

Ціни

Вартість за квадратний метр у новобудовах протягом квітня збільшувалась практично по всій Україні. Найбільше ціни підвищились в Івано-Франківській області — +11% порівняно з березнем. Найпомітніше зниження вартості на новобудови спостерігалось у Харківській області — на 6,3%.

Київ залишається найдорожчим містом за вартістю нового житла: середня вартість квадратного метра у квітні становила $1 438/м² (+3,2% порівняно з березнем). Найдорожчі новобудови традиційно зосереджені у Печерському районі — середня вартість квадратного метра становить $2 676, найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна — $865/м².

Попит

Попит на нове житло серед українців у квітні коливався у залежності від регіонів. Найпомітніше зростання — у Дніпропетровській (+22%), Івано-Франківській (+7%) та Чернівецькій (+7%) областях, а також у Києві (+7%). Помітне падіння попиту спостерігалось у Сумській (-20%), Кіровоградській (-20%) та Житомирській (-18%) областях.

Вторинний ринок: пропозиції більшає, а інтересу навпаки – меншає

Пропозиція

Протягом квітня кількість оголошень на вторинному ринку зростала по всій території країни: найбільше — у Києві (+12%), Харківській (+10%), Одеській (+8%), Хмельницькій (+8%), Сумській (+8%) областях.

Ціни

За даними DIM.RIA, ціни на вторинне житло змінювались нерівномірно в залежності від регіону. Найбільший стрибок відбувся у Київській (+10%) та Чернігівській (+6%) областях. Значне падіння цін зафіксовано у Сумській, Кіровоградській та Херсонській областях — на 6%.

Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру фіксується у Запорізькій області — $16 тис (+3% порівняно з березнем). Найдорожче житло у Києві: середня вартість у квітні становила майже $89 тис.

Якщо розглядати столицю детальніше: найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира в середньому коштує майже $179 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість такої квартири становила $50 тис.

Попит

Впродовж квітня попит на вторинне житло падав майже по всій території України. Найістотніше зменшення інтересу — у Полтавській (-45%), Херсонській (-36%) та Сумській (-19%) областях. Зростання попиту цього місяця зафіксовано тільки у Вінницькій (+12%) та Дніпропетровській (+2%) областях.

Ринок оренди: кількість оголошень зростає, ціни “лізуть” вгору

Пропозиція

За даними маркетплейсу DIM.RIA, у квітні найбільше зростання кількості пропозицій у сегменті оренди спостерігалося у Кіровоградській (+22%), Дніпропетровській (+17%) та Хмельницькій (+17%) областях. Значне скорочення пропозиції відбулось у Чернігівській (-52%) та Сумській (-31%) областях.

Ціни

У квітні 2026-го Закарпатська область стала лідером за вартістю оренди: за однокімнатну квартиру потрібно віддати 23,4 тис. грн. У Києві оренда такого житла в середньому коштує 23 тис. грн. Найдешевше житло для оренди у Сумській області: однокімнатна квартира в середньому коштує 5,5 тис. грн за місяць. У столиці найдорожча оренда в Печерському районі — 31 тис. грн (+38% порівняно з березнем), найдешевша у Деснянському — 10 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Попит

Інтерес до оренди у квітні падав у порівнянні з березнем, особливо динамічно у деяких наближених до фронту областях. Найбільше падіння попиту — у Херсонській (-55%), Чернігівська (-43%), Запорізька (-25%), Кіровоградська (-24%) та Волинська (-21%) областях. Зростання інтересу до оренди відбулось у Закарпатській (+30%) та Львівській (+22%) областях, а також у Києві (+3%). Найбільший розрив між кількістю пропозицій та кількістю шукачів у Харківській області: у середньому на 1 оголошення припадає 12 орендарів. У Києві — 3 орендарі на 1 оголошення.