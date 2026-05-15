Російський ринок корпоративних облігацій наближається до масштабної хвилі дефолтів на тлі погіршення економічної ситуації, спричиненої війною проти України та затяжною кризою в економіці РФ. Про це інформує СЗРУ, пише Кореспондент.

Через падіння прибутковості банківських депозитів росіяни активно інвестували в облігації, розраховуючи на вищі доходи. Водночас експерти попереджають про зростання ризику втрати заощаджень.

За оцінками аналітиків, близько 25% ринку облігацій РФ уже перебуває в зоні ризику дефолту. Це означає, що значна частина інвесторів може не отримати ані доходів, ані повернення вкладених коштів у разі банкрутства емітентів.

Тенденція до зростання дефолтів посилюється: лише у першому кварталі року зафіксовано 11 банкрутств компаній, які випускали облігації. Для порівняння, стільки ж випадків було за весь 2024 рік, тоді як у 2025 році – вже 24.

Експерти пов’язують погіршення ситуації з наслідками війни та економічним виснаженням РФ. Серед ключових факторів – висока ключова ставка Центробанку РФ, яка ускладнює доступ бізнесу до кредитів, а також зростання податкового навантаження і падіння споживчого попиту.

Окремо зазначається, що у 2026 році російським компаніям необхідно буде повернути до 6,6 трильйона рублів боргів, що створює додатковий тиск на фінансову систему.