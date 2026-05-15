У ніч на 15 травня (з 18:00 14 травня) противник атакував п’ятьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря, однією протикорабельною ракетою Х-35 з ТОТ АР Крим, а також 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Як повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 1 протикорабельну ракету Х-35 та 130 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів «Пародія» на півдні, півночі та сході країни.



П’ять протирадіолокаційних ракет Х-31П не досягли своїх цілей. Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.



Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!



