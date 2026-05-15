Кабінет міністрів надасть українцям разову грошову допомогу до Дня Незалежності. Її отримають ветерани війни, учасники Революції Гідності, члени сімей загиблих ветеранів. Про це пише УНН з посиланням на постанову уряду №602 від 13 травня 2026 року.

Як вказується у постанові, з метою здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України ветеранам війни, а також жертвам нацистських переслідувань, Кабмін постановив установити разову грошову виплату у таких розмірах:

Особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи – 3100 гривень; II групи – 2900 гривень; III групи – 2700 гривень.

Учасникам бойових дій, постраждалим учасники Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків отримають по 1 тис. гривень.

Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною буде виплачено по 3100 гривень.

Також члени сімей загиблих ветеранів війни отримають по 650 гривень.

Учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога буде виплачено по 450 гривень.

Зазначається, що разова допомога буде виплачена до 24 серпня.