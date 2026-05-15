Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що у січні – квітні 2026 року до державного бюджету забезпечено 1,1 млрд грн податку на додану вартість (далі – ПДВ) з вироблених в Україні товарів.

Питома вага ПДВ у загальній сумі надходжень до державного бюджету становить 19,1 відсотка.

Зазначаємо, що станом на 01.05.2026 в Реєстрі платників ПДВ у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області обліковується 5618 суб’єктів господарювання, у тому числі 4972 платника – юридичних осіб, 646 платників – фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП).

Упродовж січня – квітня 2026 року зареєстровано 236 платників ПДВ, з них 183 – юридичних осіб та 53 – ФОП, анульовано реєстрацію 200 платників ПДВ, з них 135 – юридичних осіб та 65 – ФОП.

ДПС Миколаївщини прагне бути максимально відкритою для бізнесу і громадськості, сподівається на розуміння важливості сплати податків з боку суб’єктів господарювання та дякує усім сумлінним платникам, які у цих складних для функціонування бізнесу умовах, продовжують наповнювати бюджет.

