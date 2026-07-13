Українська оборонна компанія Fire Point представила антибалістичні ракети FP-7.x, які розробляються для системи протиповітряної оборони Freyja.

Про це повідомила в Instagram технічна директорка компанії Ірина Терех.

Компанія розкрила концепцію самої системи Freyja. Її позиціонують як пан’європейський протибалістичний щит, що має перебувати у спільній власності країн-партнерів.

“FREYJA – пан’європейський протибалістичний щит, що перебуває у спільній власності”, – йдеться у презентації.

Одним із ключових елементів цієї системи мають стати антибалістичні ракети FP-7.x, які Fire Point презентувала разом із проєктом.