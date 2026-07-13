Китайський космічний апарат “Тяньвень-2” наблизився приблизно на 20 кілометрів до астероїда Камоалева, який вважається одним із семи відомих квазісупутників Землі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Space.com та китайське агентство “Сіньхуа”.

Зонд вже передав перше чітке зображення цього небесного тіла.

Апарат “Тяньвень-2” запустили у травні 2025 року. За даними китайських медіа, зонд витратив близько 400 днів, щоб дістатися до астероїда, подолавши приблизно 620 мільйонів миль.

Найближчими він рухатиметься поруч із Камоалевою та збиратиме дані про її склад, будову й фізичні характеристики. Після цього Китай планує спробувати відібрати зразки поверхні астероїда.

Для цього місія передбачає використання двох методів: короткочасного контакту з поверхнею та закріплення апарата на астероїді за допомогою спеціального якоря. У другому випадку зонд має використати ультразвуковий бур для отримання зразків породи.

Якщо місія завершиться успішно, Китай стане третьою країною у світі, якій вдалося отримати зразки з астероїда. Водночас КНР може першою застосувати для цього метод закріплення апарата на поверхні небесного тіла.

Планетологиня Університету Північної Аризони Крістіна Томас зазначила, що Камоалева є найменшим об’єктом, до якого людство коли-небудь направляло космічний апарат.

Астероїд відкрили у квітні 2016 року за допомогою оглядового телескопа на Гаваях. Камоалева належить до квазісупутників — космічних об’єктів, які рухаються навколо Сонця, але протягом тривалого часу залишаються поблизу Землі.

Розміри астероїда становлять лише кілька десятків метрів, а його точна маса поки невідома.

Камоалева здійснює повний оберт навколо своєї осі приблизно за пів години. Через швидке обертання, невеликі розміри й слабку гравітацію відбір зразків стане одним із найскладніших етапів місії.

Китайському зонду масою майже дві тонни доведеться виконувати маневри вкрай обережно, щоб не вплинути на траєкторію руху астероїда.