З 8 по 12 червня у Черкасах відбувся чемпіонат України з вітрильного спорту серед юнаків у класах «Оптиміст», «Кадет» та «RS Tera».

У змаганнях взяли участь понад 100 юних спортсменів із різних регіонів України, зокрема з Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Полтавської, Кіровоградської, Черкаської областей та міста Києва.

Протягом змагальних днів юні спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки, витривалість і технічну майстерність.

Як повідомили в управлінні молоді та спорту Миколаївської ОВА, за підсумками чемпіонату представники Миколаївської області вибороли 9 нагород: 3 золоті, 1 срібну та 5 бронзових.

Так, золоті нагороди здобули Аліна Сорокіна (клас «Оптиміст», дівчата), Лада Гарнага (клас «Оптиміст», дівчата, U-13) та Кирило Тропанець (клас «Оптиміст», юнаки, U-13).

Срібна медаль – у Артема Бєликова (клас «Оптиміст», юнаки, U-13).

«Бронза» – у Лади Гарнаги (клас «Оптиміст», дівчата), Кирила Курючкіна (клас «Оптиміст», юнаки), екіпажу у складі Андрій Передрій/Надія Костенко (клас «Кадет», юнаки), екіпажу у складі Юнна Калінчук/Варвара Вікторова (клас «Кадет», дівчата) та Марії Затули (клас «RS Tera Sport», дівчата, КДЮСШ «Атлант»).

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