Як повідомляло Інше ТВ, 30 квітня у Миколаївському яхт-клубі стартували Всеукраїнські змагання з вітрильного спорту (ФОТО)

Всеукраїнські змагання «Вітрила Миколаївщини» серед юнаків та дівчат, які зібрали 103 юних яхтсмена з 9 областей, завершилися 3 травня.

Яхтсмени Миколаївщини здобули 11 нагород, повідомили в ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний Яхт-клуб», передає Інше ТВ.

Назвемо переможців та призерів:

«ОПТИМІСТ юнаки» – зі «сріблом» Курючкін Кирило (тренер Поставчук В.В.);

«ОПТИМІСТ дівчата»:

«золото» – Сорокіна Аліна (тренер Бондар П.Е.);

«срібло» – Гарнага Лада (тренер Журавльов Ю.В.);

«бронза» – Соломонова Юлія (тренери Поставчук В.В. та Єрошина В.В.);

«ОПТИМІСТ молодша група»:

«золото» – – Гарнага Лада (тренер Журавльов Ю.В.);

«бронза» – Бєликов Артем (тренер Журавльов Ю.В.);

«КАДЕТ»:

«бронза» – екіпаж у складі Передрій Андрій та Костенко Надія (тренер Шуст С.В.);

«ILCA 4 юнаки»:

«золото» – Мастицький Андрій (тренер Бондар П.Е.);

«срібло» – Тамбулов Сергій (тренер Бондар П.Е.);

«бронза» – Харін Іван (тренери Журавльов Ю.В. та Чеботарьов І.А.);

«ILCA 4 дівчата»:

«золото» – Саннікова Аліса (тренер Калинчев П.К.).