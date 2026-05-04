Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 4 травня.

М. Миколаїв

Учора зранку ворог двічі завдав удару по місту балістичними ракетами, попередньо – типу «Іскандер-М». Постраждали п’ятеро людей. Троє чоловіків віком 63, 65 та 71 рік і дві жінки віком 46 та 55 років. Усіх було госпіталізовано. Станом на ранок один постраждалий – у тяжкому, але стабільному стані, четверо – у стані середньої тяжкості, стабільні. Пошкоджено складську будівлю підприємства, 17 приватних будинків та автомобілі.

Миколаївський район

Учора ворог шість разів атакував FPV-дронами Очаківську громади. Постраждалих немає.