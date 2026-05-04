Про це Трамп повідомив у своєму власному “інформагентстві ТАСС” – у власній соцмережі. Нову спецоперацію він назвав “Свобода” і стверджує, що мета – звільнення Ормузької протоки.

“Країни з усього світу, майже всі з яких не залучені до близькосхідного конфлікту, що так очевидно і жорстоко відбувається на очах у всіх, звернулися до Сполучених Штатів із запитанням, чи могли б ми допомогти звільнити їхні судна, заблоковані в Ормузькій протоці через те, до чого вони не мають абсолютно жодного стосунку, — вони лише нейтральні й невинні спостерігачі!

Заради блага Ірану, Близького Сходу та Сполучених Штатів ми повідомили цим країнам, що безпечно виведемо їхні судна з цих обмежених водних шляхів, щоб вони могли вільно й безперешкодно продовжити свою діяльність.

Знову ж таки, це судна з регіонів світу, які жодним чином не причетні до того, що нині відбувається на Близькому Сході.

Я доручив своїм представникам повідомити їм, що ми докладемо всіх зусиль, щоб безпечно вивести їхні судна та екіпажі з протоки.

У всіх випадках вони сказали, що не повертатимуться, доки цей район не стане безпечним для судноплавства і всього іншого.

Я цілком усвідомлюю, що мої представники ведуть дуже позитивні дискусії з Іраном і що ці дискусії можуть привести до чогось дуже позитивного для всіх.

Рух суден має лише на меті звільнити людей, компанії та країни, які не зробили абсолютно нічого поганого, — вони стали жертвами обставин.

Це гуманітарний жест від імені Сполучених Штатів, країн Близького Сходу, але, зокрема, Ірану.

На багатьох із цих суден закінчуються продукти харчування та все інше, необхідне для того, щоб великі екіпажі могли залишатися на борту в здорових і санітарних умовах.

Думаю, це значно допомогло б продемонструвати добру волю від імені всіх тих, хто так напружено воював протягом останніх кількох місяців.

Якщо цьому гуманітарному процесу якимось чином перешкоджатимуть, із таким втручанням, на жаль, доведеться розібратися силовим шляхом”, – повідомив Трамп.

Нагадаємо, 1 травня Білий дім повідомив Конгрес, що війна з Іраном офіційно завершена. Можна починати нову