Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 335 150 (+1 120) осіб
танків – 11 914 (+6) од.
бойових броньованих машин – 24 507 (+4) од.
артилерійських систем – 41 306 (+113) од.
РСЗВ – 1 767 (+2) од.
засоби ППО – 1 357 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 352 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 317 (+11) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 272 062 (+2 249) од.
крилаті ракети – 4 584 (+5) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 93 824 (+268) од.
спеціальна техніка – 4 168 (+17) од.
Дані уточнюються.