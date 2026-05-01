З 30 квітня по 3 травня в акваторії обласного яхт-клубу проходять Всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила Миколаївщини» серед юнаків. Саме ці старти відкрили новий вітрильний сезон 2026 року в Україні.

У четвер, 30 квітня, відбулося урочисте відкриття змагань, які об’єднали понад 100 юних спортсменів з девʼяти регіонів країни.

Про це пише Миколаївська обласна державна адміністрація у Фейсбуцi.

Під час церемонії відкриття обласній спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб» було передано девʼять вітрильних човнів класу «Оптиміст».

Передане обладнання стане важливим підсиленням тренувального процесу та сприятиме розвитку вітрильного спорту в регіоні.

Допомогу надано за підтримки Королівства Данії та благодійного фонду «Щедрик». Загальна вартість переданого обладнання становить понад 50 тисяч євро.

Урочистості відвідали голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, керівник Офісу Посольства Королівства Данії у Миколаєві Якоб Хансен та радник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Тарасенко.

Миколаївська обласна військова адміністрація висловлює вдячність міжнародним партнерам за підтримку розвитку спорту в регіоні та створення додаткових можливостей для підготовки юних спортсменів.