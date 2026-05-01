Ставлення громадян України до травневих свят суттєво змінилось в період з 2010 по 2026 роки. Так, День Перемоги та День праці вже не є настільки важливими, як це було раніше. Про це повідомляє УНН з посиланням на опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Опитування проводилось в період з 9 по 14 січня 2026 року. Було опитано 601 респондента віком від 18 років на всіх підконтрольних уряду України територіях.

Раніше День праці, який відзначається 1 травня, було одне з найменш популярних свят. У 2010 році лише 12% українців вважали його важливим чи улюбленим – така ж цифра була в 2021 році.

Після повномасштабного російського вторгнення в 2022 році кількість прихильників цього свята впала до 5% і продовжує залишатися на цьому ж рівні.

Водночас ставлення до Дня Перемоги, який раніше відзначався 9 травня, зазнало суттєвих змін. Якщо в 2010 році 58% українців вважали це свято важливим в календарі, то згодом ця цифра почала зменшуватися. Зокрема, це стало можливим через події 2014 року – російську анексію Криму і неоголошену війну на Донбасі, а згодом – і через повномасштабне російське вторгнення 24 лютого 2022 року.

Як зазначили соціологи, це пов’язано з тим, що в сучасній росії свято 9 травня активно відзначається не як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а як мілітаристське агресивне свято і як привід “побряцати зброєю” та погрожувати сусіднім країнам війною.

У 2026 році кількість українців, що вважають День перемоги 9 травня святом, скоротилась до 11%.