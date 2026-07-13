Повідомлення про те, що на вулиці Озерній чути постріли, надійшло на спецлінію 102 близько 01:30 13 липня. На місце події оперативно прибув екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група Миколаївського райуправління поліції.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Під час першочергових заходів та зі свідчень очевидців поліцейські встановили, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння у громадському місці, вчинив конфлікт із громадянами, висловлювався нецензурною лайкою та поводився зухвало. Під час суперечки чоловік дістав із автомобіля мисливський карабін та здійснив постріли у повітря. Після скоєного фігурант залишив місце події та зник у невідомому напрямку.

У ході комплексу вжитих оперативно-розшукових заходів співробітники Миколаївського райуправління поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 38-річний миколаївець. Під час освідування у зловмисника зафіксували 1,85 проміле алкоголю. Мисливську зброю правоохоронці вилучили.

Слідчі оголосили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство, скоєне із застосуванням зброї». За вчинене підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини та учасники події.

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