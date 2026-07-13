Нове дослідження прогнозує, що протягом наступного десятиліття кількість випадків безпліддя серед жінок у світі досягне майже 80 мільйонів випадків — майже в 1,5 раза більше порівняно з 2023 роком — значною мірою через пізнє материнство.

Про це повідомляє Еuronews з посиланням на The Lancet, передає Інше ТВ.

За даними нового дослідження, кількість випадків безпліддя зростає протягом останніх кількох років, особливо серед жінок віком від 35 до 49 років.

До 2036 року кількість випадків безпліддя серед жінок цієї вікової групи наблизиться до 80 мільйонів — різке зростання з приблизно 53,60 мільйона у 2023 році, причому найбільш різке зростання очікується серед жінок віком 35–39 років.

Автори зазначають, що це головним чином зумовлено віковим зниженням резерву яйцеклітин та їхньої здатності до запліднення, що знижує фертильність, збільшує ризик викиднів та знижує рівень успішності допоміжних репродуктивних технологій.

«Зі збільшенням старіння населення та соціально-економічних переходів кількість жінок, які піддаються ризику безпліддя у зрілому віці, зростає, що розширює його актуальність для громадського здоров’я», – пишуть автори.

Аналізуючи дані дослідження «Глобальний тягар хвороб 2023», яке охопило 204 країни та регіони з 1990 по 2023 рік, китайські дослідники виявили, що безпліддя найбільше зросло в більш розвинених країнах.

У багатьох країнах із середнім рівнем доходу та країнах, що швидко розвиваються, безпліддя стає більш поширеним, оскільки одночасно відбуваються кілька соціальних та демографічних змін.

Люди одружуються та намагаються мати дітей пізніше; все більше жінок у віці від 30 до 40 років все ще хочуть завагітніти; а більша обізнаність про проблеми безпліддя означає, що більше пар звертаються за допомогою. Однак у багатьох із цих країн тести та лікування безпліддя залишаються дорогими, обмеженими або важкодоступними, а це означає, що попит на медичну допомогу зростає набагато швидше, ніж доступ до неї.

Однак, за словами Росіо Нуньєс Калонже, біолога та експерта з питань фертильності, яка не брала участі в дослідженні, проблему зростання безпліддя серед жінок старшого віку не можна вирішити виключно шляхом розширення спектру варіантів допоміжної репродуктивної терапії.

«У таких країнах, як Іспанія, також необхідно враховувати соціальні фактори, що сприяють відтермінуванню материнства, особливо ті, що стосуються балансу між роботою та особистим життям, економічної стабільності та інституційної підтримки раннього материнства», – сказала вона.

Безпліддя – це не лише жіноча проблема. За оцінками, приблизно кожна шоста людина у світі страждає від нього в певний момент свого життя, і від 8 до 12% пар репродуктивного віку у світі стикаються з цим.

Як повідомляло Інше ТВ, минулого року у Миколаєві народилась перша дитина, батьки якої скористались державною програмою безкоштовного лікування безпліддя