Через це Марина Слободніченко покидає посаду заступниці міністра з охорони здоров’я з питань європейської інтеграції.

-Рішення виважене і довго мною обмірковане. Чому? Ми не зійшлися поглядами з міністром, як мають рухатися євроінтеграційні реформи, і тому ми вдвох не бачимо можливості продовжити роботу разом. Особливо зі створення Українського фармацевтичного агентства. Я вдячна Віктор Ляшко за 3 роки спільної роботи, нам вдалося вивести на високий рівень євроінтеграційні процеси в охороні здоровʼя і почати важку реформу. Та в кожного свої погляди і в будь якому разі я щиро вірю що команда Міністерства охорони здоровʼя завершить цю потрібну для всіх справу. І щиро хочу вірити що підуть саме тим шляхом як ми планували і ні кроку назад.

Про Укрфармагентсво.

Про грандіозну єврореформу у фарм секторі пару слів:

Час для зміни є:

В червні 26 року – ми прийняли рішення про створення Укрфармагентства – за 7 місяців до старту органу!

І ми прийняли рішення про ліквідацію Держлікслужби. Довгоочікуване і всіма підтримане рішення, як позицією комітету, так і бізнес асоціаціями.

В липні 26 року- запустили формування конкурсної комісії на обрання керівника за 7 місяців до старту органу! Важливо – з залученням міжнародних організацій і ці кандидатури міжнародників ми очікуємо 31.07.2026 року.

В жовтні 26 року ми планували проведення конкурсу на керівника Укрфармагентства.

Ризик не запуску Агентства? Є, як і завжди при важких реформах. Але ризик не значний – залежить в більшій мірі від стійкості влади і швидкості процесів.

Є декілька «каменів»:

включаємо «задню» і змінюємо логіку створення Агентства на умовно «перейменування ДЛС» (що я не підтримую категорично).

Є багато питань робочих які просто треба закатавши рукава робити а на розповідати «як це все неможливо».

План Б

У випадку не проведення конкурсу (лише в цьому випадку) з першого разу, доречним є призначити рішенням Уряду заступника і покласти на заступника тимчасово (до обрання керівника за конкурсом) виконання обовʼязків керівника. Конкурс запустити по новому колу. Це дозволить без ризику забезпечити продовження всіх процесів.

Фокус на перехідних процесах.

Це зараз здійснюється під чітким контролем і модерацією Міністра. По всім адміністративним процедурам включиться механізм правонаступництва, який і має забезпечити безперервний перехідний період функцій від ДЛС до Укрфармагентства.

Зміни до закону – написані – чекають.

Важливо внести точкові правки в Закон про лікарські засоби – формалізувати перехідні періоди для Державного експертного центру та врегулювати фінансові питання Агентсва по виведенню послуг з реєстрації лік засобів з адміністративних.