Сьогодні, 27 липня, вдень у садовому товаристві «Активіст» у м. Миколаєві сталася пожежа дачного будинку.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, рятувальники ліквідували займання на площі 70 кв. м та не допустили поширення вогню на сусідні дачні ділянки.

Унаслідок події незначні опіки отримав чоловік 1951 року народження. Після огляду медиками госпіталізації він не потребував.

Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.

Як повідомляло Інше ТВ, На одній із 30 пожеж на Миколаївщині за добу знову постраждав чоловік (ФОТО)