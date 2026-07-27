26 липня та в ніч проти 27-го на території Миколаївщини зареєстровано 30 пожеж.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Чотири з них не пов’язані із горіннями сухостоїв:

– у с. Криве Озеро Кривоозерської громади Первомайського району горіла господарча споруда на території приватного домоволодіння. Займання загасили на площі 36 кв. м;

– в м. Первомайськ загорілись балки перекриття житлового будинку. Тут площа пожежі склала 20 кв. м;

– у с. Веселинове Вознесенського району на території приватного домоволодіння горіли легковий автомобіль Nissan Primera та шини. Загальна площа пожежі склала 40 кв. м;

– у м. Миколаєві під ранок загорівся мікроавтобус Niccan Siera. Його загасили на площі 2 кв. м.

Інші епізоди пов’язані із горіннями сухої трави, сміття, чагарників, пожнивних залишків. В окремих випадках вогонь діставався до житлового сектору, в результаті чого травмувався чоловік та пошкоджено низку приватних забудов.

Так, на території садового товариства «Півники» у с Лоцкине Інгульської громади Баштанського району під час пожежі сухостою на відкритій території вогонь поширився на господарчі споруди. Власник однієї з ділянок намагався загасити полум’я, в результаті чого отримав опіки. З місця події його ушпиталили до медичного закладу. Пожежу ліквідували вогнеборці на загальній площі 5 га.

Схожий випадок стався у м. Миколаєві, де вогонь із сухостою перекинувся на господарчу споруду. Площа пожежі тут склала 1550 кв. м.

У розрізі районів лідером по кількості пожеж залишається Миколаївський район — тут їх виникло 10, У Баштанському — 8, по 4 у Вознесенському, Первомайському районах та у м. Миколаєві. Загальна площа усіх пожеж склала понад 14 га. Підрозділами ДСНС вбережено від вогню 7 житлових будинків, 1 господарчу споруду.

Як повідомляло Інше ТВ, позаминулої доби на Миколаївщині під час пожежі обгорів чоловік – він у лікарні