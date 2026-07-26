Вночі 25 липня у с. Новобогданівка Радісносадівської громади Миколаївського району виникла пожежа господарчої споруди. Опіки отримав 50-річний чоловік. Його госпіталізували до медичного закладу.

Про це повідомили у ДСНС Миколаївської області.

Вогнеборці ліквідували займання на площі 30 кв. м та не допустили поширення вогню на житловий будинок.

Ще одну пожежу господарчої споруди та сухої рослинності рятувальники загасили у с. Димівське Новоодеської громади, запобігши поширенню полум’я на сусідні забудови.

Загалом протягом доби на території області ліквідовано 12 пожеж, із них 10 — в екосистемах. У переважній більшості горіли суха трава, чагарники, пожнивні залишки та лісосмуги.

ДСНС вкотре закликає громадян не випалювати суху рослинність і дотримуватися правил пожежної безпеки. Навіть одна необережність може призвести до масштабної пожежі, знищення майна та травмування людей