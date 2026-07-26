У Львові не відбудеться виставка оборонних технологій IRON DEMO 2026, яку планували провести 28-29 серпня. Про рішення скасувати захід повідомили в IRON Cluster, пише ЛБ.

На такий крок в оборонному кластері пішли після російського балістичного удару по виставці озброєння на Київщині. Окупанти вбили десятеро людей, ще близько сотні зазнали поранень.

В IRON Cluster зазначили, що протягом трьох років усі заходи проводили відповідно до вимог безпеки та після погодження з компетентними органами.

«Сьогодні будь-які наші слова будуть зайвими. Ми щиро співчуваємо рідним та близьким загиблих у трагедії в Києві. Офіційно оголошуємо, що подія IRON DEMO 2026 28–29 серпня у Львові не відбудеться», – йдеться в оприлюдненому повідомленні.

Організатори також наголосили, що найближчим часом зв’яжуться з партнерами, експонентами та всіма зареєстрованими учасниками.