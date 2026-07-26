У ніч на 26 липня (з 18:00 25 липня) противник атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря, 7 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, райони пуску – Брянська, Курська, Воронезька обл., рф., та 136 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ – Донецьк, Гвардійське, ТОТ АР Крим.

Про це повідомляє командування Повітряних сил у Телеграм.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 та 104 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!