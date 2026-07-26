Українці, які знаходяться у США у статусі тимчасового захисту (TPS), з 22 липня могли втратити дозволи на працевлаштування (EAD), але напередодні суд у Массачусетсі тимчасово призупинив це рішення, повідомив голова правління УКМЦ Валерій Чалий, який був послом у США у 2015-2019 роках, пише Iнтерфакс.

“22-го липня сотні тисяч українців, які мали статус TPS, мали втратити роботу в Америці. Бо регуляція була одна, а потім вийшов “великий bill” президента (One Big Beautiful Bill Act – ІФ-У), і він зменшив термін роботи, так званий EAD, до 22-го числа… В одному тільки штаті добились до суду, і цей суд зупинив поки що тимчасово рішення”, – описав ситуацію Чалий на організованій NV дискусії щодо лобіювання та просування інтересів України в США.

Дипломат з жалем констатував, що нова хвиля українських біженців в США наразі не змогла об’єднатися та зорганізуватися, щоб захищати себе, а багато advocacy організацій, які працюють щодо американської політичної та військової підтримки, також не надали допомогу українцям.

“Зараз в Америці створюються дуже складні умови для цих українців. Але наш уряд не займається цим – від слова зовсім не займається”, – зазначив Чалий, хоча, на його думку, левова частка цих українців все одно вже не повернеться в Україну.

Він уточнив агентству “Інтерфакс-Україна”, що поточний терміну захисту TPS для українців діє до 19 жовтня цього року, і якщо він не буде продовжений, а людина не має іншого легального статусу, вона має покинути США. За словами Чалого, рішення про продовження цього статусу має бути прийнято не пізніше, аніж за 60 днів до його завершення, тобто до середини серпня.

Згідно інформації на спеціалізованих ресурсах, екстрену судову заборону щодо припинення з 22 липня EAD для бенефіціарів TPS, в тому числі для українців, 21 липня видав Федеральний окружний суд штату Массачусетс у справі Venezuelan Association of Massachusetts проти USCIS (Служба громадянства та імміграції США). Остаточне рішення щодо цього питання очікується не пізніше 5 серпня 2026 року.

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) може продовжити статус TPS для українців на 12 або 18 місяців, а у разі відсутності рішення DHS до 20 серпня цього року, він буде автоматично продовжений ще на 6 місяців.

За даними некомерційної організації Nova Ukraine, вартість першої заяви на TPS становить $510, тоді як EAD на основі TPS коштує $1030, а знижена плата за деяких умов – $560.

За поточними оцінками, в США статус TPS мають більше 100 тис. українців.

Як повідомлялося, ЄС нещодавно вирішив продовжити тимчасовий захист для українців ще на рік – до 4 березня 2028 року, але ввести обмеження для надання його військовозобов’язаним.