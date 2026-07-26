За даними джерел британської розвідки, Велика Британія та її союзники по НАТО вже найближчими місяцями можуть зіткнутися з прямим викликом з боку Володимира путіна, який, імовірно, прагнутиме перевірити новий уряд Енді Бернема та скористатися тим, що увага Дональда Трампа зосереджена на Ірані. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

За словами співрозмовників, путін намагатиметься використати будь-які ознаки меншої рішучості Лондона після того, як Енді Бернем змінив Кіра Стармера на посаді прем’єр-міністра.

The Mail on Sunday також повідомляє, що москва вже намагається перевантажити британські ресурси, змінивши маршрути свого “тіньового флоту” нафтових танкерів. Після того як минулого місяця один із них був перехоплений командос Королівської морської піхоти в Ла-Манші, російські судна почали виходити до Атлантики через води на північ від Шетландських островів.

Зазначається, що навіть у день, коли Бернем офіційно очолив уряд, російський фрегат викликав занепокоєння, провівши бойові артилерійські стрільби лише за 46 миль на південь від Плімута.

Втім, застерігають джерела британської розвідки, москва може вдатися до значно серйозніших провокацій.

Зараз існує стійке переконання, що путін готує певну форму прямого протистояння з НАТО впродовж найближчих кількох місяців – сказав один зі співрозмовників.

За його словами, цьому сприяють кілька чинників: переконання кремля, що Дональд Трамп відволікся на ситуацію навколо Ірану, а також ознаки розбіжностей серед українського керівництва.

Попередження британської розвідки з’явилися на тлі погроз Ірану завдати ударів по британських військових базах, які Тегеран вважає “законними цілями” через використання їх американськими бомбардувальниками.

Велика Британія дозволила США використовувати такі бази, як авіабаза RAF Fairford, однак лише за умови, що операції матимуть виключно оборонний характер.

За інформацією видання, іранські погрози настільки серйозні, що британські спецслужби вже розгорнули масштабну таємну операцію для запобігання можливій атаці на RAF Fairford.

Водночас зберігаються побоювання, що, попри плани посилити оборону, Велика Британія все ще залишається вразливою до ударів балістичними ракетами й перебуває в зоні досяжності деяких іранських ракет.

Експерт Defence Eye Тім Ріплі зазначив: “Верховний командувач США на Близькому Сході адмірал Бред Купер підтвердив, що Іран має тип ракет, дальність яких потенційно дозволяє вразити Лондон”.

Також стало відомо, що новий міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг у п’ятницю обговорив із американським колегою Пітом Гегсетом ситуацію в Ормузькій протоці та питання оборонних інвестицій.

Напередодні Міністерство оборони Великої Британії заявило, що країна “готова 24 години на добу, сім днів на тиждень” захищатися від повітряних та ракетних загроз.

Вес Стрітінг також жорстко відреагував на можливі дії москви.

“росія не повинна сумніватися в рішучості цього уряду та цього прем’єр-міністра протистояти російській агресії — не лише в Україні, а й будь-якій агресії проти Великої Британії та наших союзників.

Лише цього тижня ми інвестували понад 700 мільйонів фунтів стерлінгів у програму сучасних винищувачів та інші технології, демонструючи нашу відданість стримуванню, водночас підтримуючи інновації, робочі місця та економічне зростання у Великій Британії”, — заявив він.