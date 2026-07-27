Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії.

Про свої плани він розповів на своєму телеграм-каналі, передає Інше ТВ.

«Прибув до Великої Британії. У плані – зустрічі з Прем’єр-міністром Енді Бернемом, також із нашими воїнами, які зараз перебувають у Британії та, зокрема, брали участь у навчаннях Sea Breeze.

За роки повномасштабної війни ми побудували найміцніші відносини за всю історію співпраці між Україною та Великою Британією. Ключовий пріоритет – ППО, безпека на морі та спільні оборонні виробництва, наша співпраця, яка посилює обидві країни. Цінуємо, що завжди можемо розраховувати на принципові рішення, лідерство й підтримку Британії.

Працюватимемо й надалі, щоб іще більше зміцнювати наше партнерство та посилювати безпеку наших держав», – зазначив Президент.

Як повідомляло Інше ТВ, Зеленський сьогодні зустрінеться з новим прем’єр-міністром Британії. Йтиметься й про РЕБи, ліцензію на які отримає Україна