Володимир Зеленський стане першим закордонним гостем Енді Бернема на посаді прем’єр-міністра, і цей візит, за словами Бернема, підкреслив «непохитну» підтримку Великої Британії України, повідомляє The Guardian.

Менш ніж через два тижні після того, як Кір Стармер відвідав Київ з останнім закордонним візитом на посаді прем’єр-міністра, український президент у понеділок приєднається до Бернема на військово-морській базі, де проходили навчання українські війська.

Зеленський був одним із перших світових лідерів, з яким Бернем розмовляв, коли минулого тижня увійшов до 10-го корпусу, і прем’єр-міністр пообіцяв зберегти рішучу підтримку Стармера країні у протидії вторгненню Росії.

Під час візиту на базу вони поспілкуються з українськими та британськими військовослужбовцями, які брали участь у навчаннях «Сі Бриз» – навчальних навчаннях за участю 15 країн, що базуються на мінних навчаннях та інших морських операціях у Чорному морі.

Друга частина цьогорічних навчань, що відбулася в Портленді, графство Дорсет, завершилася в п’ятницю, в ній взяли участь понад 200 українських військовослужбовців.

Бернем і Зеленський також мають обговорити спільні проекти, зокрема Stone Cloak – РЕБ, інтелектуальну власність на який Велика Британія передала, що дозволить Україні негайно використовувати систему.

Тисячі глушилок, кожен розміром з планшетний комп’ютер, були відправлені до України для встановлення на безпілотники з метою запобігання відстеженню та націлюванню російських систем протиповітряної оборони.

Тепер Україна може масово виробляти ці пристрої самостійно. Після початкового використання там глушилки будуть встановлені на нову зброю Великої Британії, включаючи крилаті ракети.

У коментарі, опублікованому Даунінг-стріт перед візитом, Бернем сказав: «Велика Британія стоїть поруч з Україною, пліч-о-пліч, і наша підтримка залишається непохитною. Росія не повинна сумніватися в нашій рішучості, і ми не відступимо, доки не досягнемо довготривалого та справедливого миру для України.

«Кам’яний плащ — це найкращий приклад вітчизняних британських інновацій, перевірених на передовій, і він буде життєво важливим для захисту нашої безпеки в обох наших країнах».

Згідно зі статистикою, опублікованою № 10, з моменту повного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року загальна підтримка країни з боку Великої Британії склала 25 мільярдів фунтів стерлінгів, включаючи 16 мільярдів фунтів стерлінгів військової допомоги.

Стармер кілька разів відвідував Україну та регулярно приймав Зеленського. Одним із найпоказовіших проявів підтримки Великої Британії стало те, що після візиту до Білого дому в березні 2025 року, під час якого український лідер був публічно розкритикований Дональдом Трампом, він потім вирушив до Великої Британії та зустрівся не лише зі Стармером, а й з королем Чарльзом у Сандрінгемі, який є переважно королівською резиденцією та рідко використовується для офіційних заходів.

Під час останнього візиту Стармера до України Зеленський вручив йому Орден Свободи країни – найпрестижнішу нагороду, яку може отримати громадянин іншої країни.

Під час прес-конференції зі Стармером український президент заявив, що сподівається побудувати міцні стосунки з Бернемом та організувати зустріч «якомога швидше».