Погоджені у межах домовленості Ірану та Оману тимчасові маршрути через Ормузьку протоку будуть без дозволів, плати чи зборів, з посиланням на офіційну особу США повідомляє The Washington Post, пише УНН.

“Будь-які тимчасові маршрути будуть без жодних перешкод – тобто без будь-яких дозволів або погоджень, без плати чи зборів”, – заявив американський чиновник газеті.

“Ормузька протока – це міжнародний водний шлях, і жодна зі сторін не контролює смуги руху або можливість проходу через них”, – вказав він.

Напередодні Іран заявив, що угода з Оманом щодо Ормузької протоки перебуває “на фінальних етапах”. Однак угода не призведе до автоматичного відновлення роботи водного шляху, заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді.

Згідно з запропонованою домовленістю, тимчасові маршрути поблизу іранського острова Ларак в Ормузькій протоці та через територіальні води Оману будуть закриті.

Частина нових коридорів для вхідного та вихідного судноплавства проходитиме через іранські води, що стане відходом від системи, що існувала десятиліттями, у межах якої комерційні судна курсували через води Оману, заявив Гарібабаді.

За словами Гарібабаді, пропонований маршрут спочатку функціонуватиме від двох до чотирьох місяців, а можливо, і довше. Його реалізація вимагатиме окремого рішення вищого керівництва Ірану.