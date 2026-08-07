Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, В аеропорту Лейпцига біля українського літака виявили дрон з вибухівкою (ФОТО). Згодом ряд ЗМІ повідомили, що на борту літака були боєприпаси, доставлені перед тим з Франції. Про це йдеться в розслідуванні німецьких видань WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung, які посилаються на конфіденційний поліційний звіт.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини заперечило повідомлення про те, що український вантажний літак Ан-124, біля якого виявили дрон з вибухівкою в аеропорту Лейпциг-Галле, був завантажений боєприпасами, повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa в четвер, 6 серпня, передає DW.

Як пише агенція, про це чітко зазначили під час закритого брифінгу в Бундестазі, на якому були присутні члени комітетів із питань внутрішніх справ та оборони. Офіційно міністерство не коментувало цю інформацію.

Дрон в аеропорту Лейпцига

Вночі 5 серпня в аеропорту Лейпциг-Галле за кілька метрів від українського вантажного літака Ан-124 виявили підозрілий предмет. Рентгенівське обстеження показало, що це невеликий безпілотник, оснащений вибухівкою з детонатором. Його знешкодили за допомогою дистанційно керованого робота.

Лейпцизький аеропорт призупинив роботу, кілька літаків перенаправили до інших аеропортів. Приблизно у цей же час німецький транспортний літак компанії DHL, який не зміг приземлитися в Лейпцигу, зіткнувся при повторному наборі висоти з невідомим об’єктом, але продовжив політ. Після посадки на запасному аеродромі в Ганновері виявили легкі пошкодження борту. Ніхто не постраждав.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт (Alexander Dobrindt) заявив, що за цим “стоять не любителі”, а люди, які “діяли професійно”. Він не виключив, що за інцидентом можуть стояти іноземні держави.