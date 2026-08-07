Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш рішуче засудив останні масовані ракетні та дронові атаки Росії на Київ та інші українські міста, внаслідок яких загинули й постраждали десятки цивільних, а також була суттєво пошкоджена цивільна інфраструктура. Про це мовиться у відповідній заяві організації, пише Кореспондент.

Також Гутерреш висловив глибоке занепокоєння подальшою ескалацією війни, зокрема її поширенням на територію РФ. У цьому контексті він засудив нещодавні атаки українських безпілотників на кілька російських регіонів.

У заяві наголошується, що остання хвиля ударів продовжує тенденцію до ескалації атак по населених пунктах. За оцінкою ООН, це призводить до рекордного зростання кількості жертв серед цивільних, масштабних руйнувань житлової забудови та об’єктів цивільної інфраструктури в Україні, а також дедалі частіше – у Росії.

Генеральний секретар акцентував, що атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Окремо він висловив занепокоєння зростанням ризиків для безпеки судноплавства у Чорному та Азовському морях і можливими наслідками для глобальної продовольчої безпеки. Він закликав усі сторони забезпечити свободу судноплавства відповідно до міжнародного права та захист цивільних портів і морської інфраструктури.

Гутерреш повторив заклик до термінової деескалації, цілковитого, негайного та безумовного припинення вогню, а також до досягнення справедливого, стійкого й всеосяжного миру відповідно до міжнародного права, Статуту ООН і резолюцій Організації.