У середу вранці в аеропорту Лейпциг/Галле було оголошено тривогу. Незадовго до півночі на наземному пероні було виявлено дрон. За даними BILD, до нього була прикріплена невідома речовина. Тривожна деталь: він містив детонатор! Слідчі класифікували його як потенційний вибуховий пристрій.

За даними BILD, дрон з детонатором знаходився поблизу українського вантажного літака Антонов. Федеральна поліція направила експертів зі знешкодження бомб та спланувала контрольовану детонацію невідомої речовини та детонатора. Був задіяний дистанційно керований робот-сапер. Незрозуміло, чи відбулася детонація. Вантажна зона фізично відокремлена від пасажирського перону, як підтвердила BILD речниця аеропорту Марет Монтавон після запиту.

Фото: EHL Media

Польотні операції були негайно призупинені, а повітряний рух перенаправлено. Один вантажний літак був змушений перервати посадку та зробити круговий поворот. За даними BILD, невдовзі після цього він зіткнувся з невпізнаним об’єктом приблизно за 6 кілометрів від аеропорту, на висоті 400 метрів. Літак приземлився в Ганновері, де було виявлено незначні пошкодження передньої частини літака.

Пожежники та поліцейські машини на місці події українського Антонова вночі. Фото: EHL Media

Диверсія не виключена

Поліція Нижньої Саксонії класифікувала інцидент як правопорушення державної безпеки. Можлива диверсія не виключена. Поліція як Нижньої Саксонії, так і Саксонії розслідує інцидент. Пошуки пілота дрона поки що не увінчалися успіхом.

Після виявлення дрона південна злітно-посадкова смуга в аеропорту Лейпцига залишається закритою, але польоти тривають.

Розслідування там все ще триває, повідомила поліція BILD. Однак, за даними поліції, у середу вранці повітряний рух працює безперебійно; сам аеропорт не закритий. Небезпеки для населення немає.