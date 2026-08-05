Новим важливим етапом зміцнення технічного потенціалу Миколаївщини та модернізації її водогосподарської інфраструктури стало передання чергової гуманітарної допомоги Регіональному офісу водних ресурсів у Миколаївській області у серпні 2026 року.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Задля забезпечення стабільної, безперебійної та безаварійної роботи Новоодеської дільниці – Водогін № 1, 2 автопарк установи поповнився надсучасною спецтехнікою. Від Федерального агентства технічної допомоги Німеччини (German Federal Agency for re, Federal Republic of Germany) Офіс отримав потужний фронтальний навантажувач Develon DL 280-7, оснащений інноваційною гідравлічною швидкозмінною системою.

Отримання техніки такого класу є критично важливим для регіону. Завдяки високій продуктивності та багатофункціональності навантажувача Develon фахівці Новоодеської дільниці зможуть максимально оперативно проводити ремонтні та відновлювальні роботи на магістральних водогонах; мінімізувати час ліквідації можливих аварійних ситуацій; ефективно утримувати об’єкти водогосподарського комплексу в належному технічному стані.

Гідравлічна швидкозмінна система дозволяє за лічені хвилини змінювати навісне обладнання. Це робить машину універсальним інструментом для виконання найскладніших завдань у будь-яких польових умовах.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаїв отримав нову спецтехніку від партнерів з Німеччини (ФОТО)