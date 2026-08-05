Будь-хто, хто хоча б раз намагався сфотографувати свого вихованця, підтвердить: зробити ідеальний кадр набагато складніше, ніж здається. Але переможці нинішньої International Pet Photography Awards справляють враження, ніби це не потребує жодних зусиль.

Про конкурс і його переможців розповідає Еuronews.

Створений у 2019 році австралійськими фотографами та викладачами Шарлотт Рівз та Крейгом Тернером-Буллоком, цей щорічний конкурс, за словами організаторів, перетворився на найбільшу у світі професійну премію за фотографії домашніх тварин. Цього року на нього надійшло понад 4200 робіт від фотографів із 48 країн.

З цього масиву робіт журі із 27 осіб присудило австралійській фотохудожниці Келлі Соден головний приз конкурсу – звання International Pet Photographer of the Year. Соден також перемогла у категоріях Creative та Studio.

Конкурс охоплює все – від миттєвих динамічних кадрів до ретельно збудованих портретів – у 12 категоріях, включаючи Action, Canine Portrait, Feline Portrait, Documentary, Pets & People та Rescue. У 2026 році також з’явилися чотири нові категорії: Commissioned Portfolio, In-Camera Artistry, Phone та Studio. Перемога в кожній номінації визначається за сумою балів за три найкращі знімки, а не за один кадр. Власник титулу International Pet Photographer of the Year визначається за сумарними балами за п’ять фотографій із будь-яких категорій.

Від собак у майже небесних позах і статних кішок до коней, жаб, сов, кроликів та фотогенічної корови перед вами деякі з наших улюблених кадрів цьогорічного конкурсу. “Ці зображення створені для того, щоб надихнути людей на більшу повагу та увагу до всіх тварин, особливо до тих, яких ми так часто не помічаємо”, – каже переможниця категорії Open Portrait Дженніфер Шассаньоль.

Більше зворушливих кадрів із вихованцями — включаючи відео зі ста найкращими за оцінками цього року — можна переглянути на сторінці переможців International Pet Photography Awards.

Знімок Келлі Соден «Amazing Grace» допоміг їй отримати звання Pet Photographer of the Year Callie Soden / The International Pet Photography Awards

Цей кадр із собакою з притулку Лінди Гломб закріпив її перемогу у категорії Action Linda Glomb / The International Pet Photography Awards

Марк Вандейк переміг у категорії Canine Portrait із масштабними знімками собак на тлі природи Mark Vandijck / The International Pet Photography Awards

У пошуках «чесних моментів та справжніх емоцій» Лаура Брокхофф перемогла у категорії Equine Portrait Laura Brockhoff / The International Pet Photography Awards

Мозаїка Белінди Річардс з кішкою на прізвисько Муша принесла їй перемогу в категорії Feline Portrait Belinda Richards / The International Pet Photography Awards

Премію у категорії In-Camera Artistry здобула німкеня Андреа Захрау Andrea Zachrau / The International Pet Photography Awards

У портфоліо Дженніфер Шассаньоль у категорії Open є і цей крупний план теля з модним чубчиком Jennifer Chassagnol / The International Pet Photography Awards

На цьому кадрі, що переміг у категорії Open Portrait, ягнята притискаються один до одного Jennifer Chassagnol / The International Pet Photography Awards

Сандра Ферверда робить крупний план із совою для категорії Pets and People Sandra Ferwerda / The International Pet Photography Awards

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