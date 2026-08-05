Фахівці Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області провели ревізію комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс» за період 2022–2025 років, якою встановлено порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму понад 1,67 млн гривень.

Одним із найбільших порушень стало безпідставне отримання компенсацій за перевезення пільгових категорій громадян: підприємство включило до звітів поточного року витрати за грудень попередніх років (2022 та 2024), хоча укладені договори передбачали компенсації виключно в межах відповідних бюджетних періодів, унаслідок чого було зайво отримано понад 541 тис. грн, що фактично означає оплату послуг поза межами договірних зобов’язань.

Іншим суттєвим порушенням стало завищення компенсацій за перевезення школярів у 2022 році: підприємство заявило до відшкодування понад 1,29 млн грн, виходячи з повної вартості проїзду, хоча на той момент безкоштовний проїзд для школярів не був запроваджений і діяли інші тарифи, що призвело до переплати понад 1 млн гривень.

Крім того, аудитори встановили порушення при нарахуванні заробітної плати керівному складу: під час тимчасового виконання обов’язків директора окремим працівникам безпідставно виплачували повний посадовий оклад керівника замість різниці між окладами.

Матеріали передано до Миколаївської обласної прокуратури, повідомили у пресслужбі Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області.