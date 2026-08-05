У січні – липні поточного року суб’єкти господарювання Миколаївщини демонструють стійку позитивну динаміку, що безпосередньо позначилося на податкових надходженнях, – зазначив у своєму коментарі начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області Валерій Політило.

Так, до бюджетів усіх рівнів забезпечено 18,2 млрд грн, що на 19,3 відс., або на 2,9 млрд грн більше, ніж у аналогічному періоді минулого року.

За платежами державного бюджету мобілізовано 10,5 млрд грн, що на 16,8 відс., або на 1,5 млрд грн більше, ніж за 7 місяців 2025 року.

У структурі надходжень ключових податків:

– податок на доходи фізичних осіб – 5,6 млрд грн;

– військовий збір – 2,1 млрд грн;

– податок на додану вартість – 1,9 млрд грн;

– податок на прибуток – 499,4 млн гривень.

Поряд із цим посилюється фінансова спроможність територіальних громад. До місцевих бюджетів надійшло 7,7 млрд гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи зросли на 1,4 млрд гривень.

Найбільше коштів надійшло від сплати податку на доходи фізичних осіб – 5,3 млрд грн, єдиного податку – 1,3 млрд грн, плати за землю – 681,2 млн гривень.

Податкова служба й надалі працює над створенням комфортних умов для добровільної сплати податків, удосконаленням електронних сервісів та підвищення рівня податкової культури. Використовуючи Електронний кабінет платника або мобільний застосунок «Моя податкова», можна подавати звітність, сплачувати податки та отримувати необхідні довідки дистанційно, без черг та незалежно від графіку роботи служби.

Водночас одним із ключових напрямів роботи ДПС залишається впровадження сучасних підходів до управління комплаєнс-ризиками відповідно до міжнародних стандартів та Національної стратегії доходів до 2030 року.

Очільник податкової служби області нагадав, що у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області діє Офіс податкових консультантів, який покликаний забезпечити своєчасне, повне та зрозуміле інформування платників, допомогти їм уникнути порушень та зменшити кількість конфліктних ситуацій.

Кожен податковий платіж – це внесок у стійкість держави. Сьогодні бізнес і громадяни демонструють високу відповідальність, і завдяки цьому Миколаївщина зберігає стабільну динаміку надходжень навіть у складних умовах, – підсумував Валерій Політило.

Дякую усім платникам за внесок у розвиток регіону та України! Віримо у наші Збройні Сили! Україна понад усе!