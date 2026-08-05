Про це президент Зеленський повідомив після наради з військовими.

-Провів нараду з нашими військовими, Міністерством оборони, командами Служби безпеки України, ГУР та Офісу. Перше: доповідь Михайла Драпатого, Ігоря Скибюка та Євгенія Хмари по ситуації на фронті та ключових потребах у постачанні. Найбільше уваги зараз, звісно, Костянтинівці та Слов’янську. Михайло доповів по силах і потенціалу підрозділів, які задіяні на напрямку, ключових цілях та завданнях, що виконуються. Євгеній Хмара визначив потреби у забезпеченні дронами та фінансуванні, які мають бути невідкладно виконані. Визначили, які наші активні заходи будуть реалізовані на Донеччині та деяких інших ділянках фронту. Вдячний усім підрозділам за стійкість. Також обговорили й кадрові питання у ЗСУ.

Друге: визначили порядок додаткових кроків для захисту обʼєктів інфраструктури в Україні. В цьому році, на жаль, значно скоротилося постачання антибалістики від партнерів. Кількість ракет для ППО в постачанні скоротилася втричі, якщо порівнювати з 2025 роком. І йдеться не тільки про цей літній час, а про всі періоди першого півріччя 2026 року. Ракети в партнерів є. Важливо, щоб все ж таки були й необхідні політичні рішення щодо постачання та прискорення виробничих процесів, зокрема локалізації в Україні. Це те, що може відчутно підтримати не тільки нашу країну, а й глобальний захист життя.

Сьогодні також була доповідь Премʼєр-міністра України Сергія Корецького. Разом із представниками українського бізнесу Премʼєр-міністр запропонує заходи на підтримку підприємницької та логістичної активності в Україні.

Третє: детально обговорили з військовими, розвідкою та спецслужбами наші пріоритети на серпень для далекобійних санкцій проти Росії за цю війну. Тривають операції щодо російських нафтових об’єктів і переробки. Ціна затягування війни для агресора буде збільшуватися. Важливо, щоб санкції від партнерів проти Росії посилювали наш далекобійний вплив. Будемо говорити про це з ключовими державами. Є речі, які варто реалізувати додатково у санкційній політиці. Дякую всім, хто допомагає!