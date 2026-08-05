Брат чинного директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова, Ростислав, 17 років працював ведучим на проросійських каналах екснардепів Андрія Деркача, Євгенія Мураєва й Віктора Медведчука.

Про це пише “Слідство.Інфо”.

Журналісти встановили, що колишній ведучий проросійських телеканалів Ростислав Сухачов є двоюрідним братом Олексія Сухачова — директора Державного бюро розслідувань. У соцмережі «Одноклассники» є фото, на якому вони позують разом із третім братом — Олександром Сухачовим, героєм забороненого судом розслідування про 143 об’єкти нерухомості у Харкові.

Зліва направо: Ростислав Сухачов, Олексій Сухачов та Олександр Сухачов. Джерело: оk.ru

Ростиславові Сухачову 44 роки, і протягом щонайменше 17 із них він працював на телеканалах, власники яких або вже засуджені за державну зраду, або отримали підозру за діяльність на шкоду Україні. У 2004 році Ростислав працював у «Телерадіокомпанії «Ера», яку пов’язують із заочно засудженим за державну зраду екснардепом Андрієм Деркачем. До грудня 2018 — на телеканалі NewsOne, потім — на телеканалі «Наш» колишнього парламентаря Євгенія Мураєва (правоохоронці оголосили йому підозру за виправдовування російської агресії). У 2021 році Ростислав Сухачов уже був ведучим на телеканалі Zik, пов’язаному з підозрюваним у держзраді Віктором Медведчуком. Брат очільника ДБР працював у медіагрупі кума Владіміра Путіна щонайменше до січня 2022 року.

Журналісти видання «Детектор медіа» неодноразово згадували Ростислава Сухачова у своїх матеріалах, у яких досліджували участь ведучих телеканалів Віктора Медведчука у поширенні російської пропаганди. Ведучий розповідав про шкоду від Революції Гідності, обурювався через літаки США в повітряному просторі України, які нібито можуть почати бомбардування, припускав, що коронавірус спеціально поширюють в областях, де виборці підтримують «Опозиційну платформу — За життя».

Ростислав Сухачов та Діана Панченко. Джерело: соцмережі Ростислава Сухачова

У цей час його двоюрідний брат Олексій Сухачов робив кар’єру в Службі безпеки України, прокуратурі, Службі зовнішньої розвідки та Державному бюро розслідувань.

Журналісти «Слідства.Інфо» не знайшли у відкритих джерелах свідчень про те, що правоохоронці оголошували Ростилаву Сухачову підозру. На відміну від його колишніх колег — наприклад, Діани Панченко чи Назара Діордіци (псевдо — Макс Назаров), до медійної діяльності Ростислава Сухачова не було зауважень з боку українських спецслужб (принаймні публічних).

Чи фігурує колишній ведучий проросійських каналів у провадженнях Служби безпеки України та Національної поліції, «Слідству.Інфо» встановити не вдалося: там повідомили, що це інформація з обмеженим доступом.

Журналісти також надіслали запитання Ростиславові Сухачову в Telegram. Він їх прочитав, але не відповів. Так само проігнорував і телефонні дзвінки.

На початку липня Печерський районний суд Києва заборонив «Слідству.Інфо» поширювати інформацію про майно, угоди та інвестиції іншого брата директора Державного бюро розслідувань, харківського бізнесмена Олександра Сухачова. Після цього вісім українських медіа одночасно оприлюднили розслідування про його 143 об’єкти нерухомості. Медіа, що долучилися до «Ініціативи 143», зробили це на знак солідарності з колегами. Журналісти називають рішення суду відвертим проявом цензури.

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